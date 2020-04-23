Скандал із вивезенням ромів з Івано-Франківська: що кажуть правозахисники

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків 23 квітня вперше вибачився за свої "емоційні слова" стосовно ромів, яких він розпорядився вивезти із міста. І хоч міський голова пояснив такі дії нібито допомогою цим людям добратися додому та їхнім порушенням карантину, це ще не проливає світло на повну картину подій.

Вибачення Марцінківа аж ніяк не скасовують відповідальності. У цьому впевнений ромський правозахисник Юліан Кондур, передає Центр прав людини ZMINA.

Як це було Мер Івано-Франківська Марцінків вперше прокоментував скандал з вивезенням ромів

Під час роз’яснення ситуації Марцінків посилався на постанову Кабміну щодо порушення карантинних норм, але санкції, які передбачені нею – це штраф, а не депортація.

Марцінків каже, що так вони із поліцією допомогли ромам дістатися додому. Але, чесно, я маю сумніви, що роми дійсно просили про це. Натомість цікаво, що зробила місцева влада для того, аби допомогти їм, згідно з дотриманням прав,

– цікавиться правозахисник.

Також пояснення мера не змінюють факту порушення прав та дискримінації ромів, адже Марцінків рекомендував зробити другу "ходку" та примусово "пакувати" ромів, які раніше не погодилися їхати.

Наразі ромські неурядові організації намагаються знайти тих людей, яких вже вивезли, аби прояснити ситуацію.

До теми Скандал через вивезення ромів з Івано-Франківська: поліція відкрила кримінальне провадження

Дивіться відео 24 каналу: мер Івано-Франківська втрапив у скандал через висловлювання про ромів