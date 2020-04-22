Скандал через вивезення ромів з Івано-Франківська: поліція відкрила кримінальне провадження

В Івано-Франківську спалахнув скандал через заяви мера Руслана Марцінківа про примусове вивезення ромів з міста на Закарпаття. Таке завдання міський голова Івано-Франківська поставив перед правоохоронцями і ті його частково виконали.

Поки невідомо, для чого Марцінків наказав вивозити ромів з Івано-Франківська. Однак у МВС вже різко відповіли: наказ мера не збираються виконувати. По-перше, бо він дискримінаційний, по-друге – бо незаконний. Про це раніше повідомляв 24 канал.

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Щоправда, відомо, що раніше правоохоронці таки вивезли з Івано-Франківська десятьох ромів і передали їх закарпатській поліції. На утиски ромів в Івано-Франківську вже відреагувало й посольство США в Україні.

Зі своєю реакцією на скандал не забарився й міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він наголосив, що поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення людей в Івано-Франківську.

Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане голово, Україна – не "совок", а Франківськ – не князівство!

– наголосив Аваков у своєму твіттері.