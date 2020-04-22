Скандал из-за вывоза ромов из Ивано-Франковска: полиция открыла уголовное производство
В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за заявления мэра Руслана Марцинкива о принудительном вывозе ромов из города на Закарпатье. Такую задачу городской глава Ивано-Франковска поставил перед правоохранителями и те ее частично выполнили.
Пока неизвестно, для чего Марцинкив приказал вывозить ромов из Ивано-Франковска. Однако в МВД уже резко ответили: приказы мэра не собираются выполнять. Во-первых, потому что они дискриминационные, во-вторых – потому что незаконные. Об этом ранее сообщал 24 канал.
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Правда, известно, что ранее правоохранители таки вывезли из Ивано-Франковска десять ромов и передали их закарпатской полиции. На притеснения ромов в Ивано-Франковске уже отреагировало и посольство США в Украине.
Со своей реакцией на скандал не замедлил и министр внутренних дел Арсен Аваков. Он отметил, что полиция уже начала уголовное производство по факту незаконного перемещения людей в Ивано-Франковске.
Позиция городского главы недопустима! Национальная полиция – не карательная машина, господин глава, Украина – не "совок", а Франковск – не княжество!
– отметил Аваков в своем твиттере.
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