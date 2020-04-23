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      Скандал с вывозом ромов из Ивано-Франковска: что говорят правозащитники

      - Читати новину українською
      Ивано-Франковск / Иллюстративное фото

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 23 апреля впервые извинился за свои "эмоциональные слова" в отношении ромов, которых он распорядился вывезти из города. И хотя мэр объяснил такие действия якобы помощью этим людям добраться домой и их нарушением карантина, это еще не проливает свет на полную картину событий.

      Извинения Марцинкива отнюдь не отменяют ответственности. В этом уверен ромский правозащитник Юлиан Кондур, передает Центр прав человека ZMINA.

      Как это было Мэр Ивано-Франковска Марцинкив впервые прокомментировал скандал с вывозом ромов

      Во время разъяснения ситуации Марцинкив ссылался на постановление Кабмина о нарушении карантинных норм, но санкции, предусмотренные им, – это штраф, а не депортация.

      Марцинкив говорит, что так они с полицией помогли ромам добраться домой. Но, честно, я сомневаюсь, что ромы действительно просили об этом. Зато интересно, что сделала местная власть для того, чтобы помочь им согласно с соблюдением прав,
      – интересуется правозащитник.

      Также объяснение мэра не меняют факта нарушения прав и дискриминации ромов, ведь Марцинкив рекомендовал сделать вторую "ходку" и принудительно "паковать" ромов, которые ранее не согласились ехать.

      Сейчас ромские неправительственные организации пытаются найти тех людей, которых уже вывезли, чтобы прояснить ситуацию.

      К теме Скандал из-за вывоза ромов из Ивано-Франковска: полиция открыла уголовное производство

      Смотрите видео 24 канала: мэр Ивано-Франковска попал в скандал из-за высказываний про ромов

       
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Скандал Ромы Новости Ивано-Франковска
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