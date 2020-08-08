Животное в доме – это серьезный и очень важный шаг. Карантин и пандемия коронавируса – хорошее время для того, чтобы приручить кота, забрав его из приюта.

Каждый год по всему миру 8 августа отмечают День кота. Инициатором стал Международный фонд Animal Welfare. Поэтому этот день прекрасно подойдет, чтобы пополнить семью пушистым другом. О том, что нужно для того, чтобы взять животное из приюта – рассказали в издании "Рубрика".

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Что нужно для того, чтобы взять животное

Главное, чтобы решение взять животное было взвешенным. Потому что животное – это ответственность, за ним нужно ухаживать, лечить и любить. Карантин поможет проводить больше времени с питомцем и вы и он сможете быстрее адаптироваться к новой жизни.

Первые шаги перед появлением зверюшки дома

Установить сетки "антикот". Москитные могут не выдержать вес кота. Купить корм супер премиум класса, горшок, наполнитель, переноску-контейнер, спальное место, игрушки и дряпку. Закрыть все труднодоступные места, прочно закрыть вентиляционные продухи.



Как улыбается котенок, которого забрали из приюта / Фото: zak.depo.ua

Что делать, когда животное уже в доме

Сначала максимально дать коту покой, чтобы он смог освоиться. Не шуметь и не делать резких движений, которые бы могли напугать кота.

Сразу же подготовить туалет, миску с водой и едой.

Добавим, что коты из приюта имеют прививки от основных вирусов, а также стерилизованы. Конечно, если это не котенок. Если же вы берете котенка, то обязательно животное надо стерилизовать.



Что нужно для того, чтобы взять кота из приюта / Инфографика 24 канала

Почему стерилизация необходима для животных?

В UAnimals объясняют – жестоко позволять животным бесконтрольно размножаться и становиться заложниками уличного существования в голоде и холоде. Жестоко – это топить котят и щенков в ведре, выбрасывать на помойку.

– жестоко позволять животным бесконтрольно размножаться и становиться заложниками уличного существования в голоде и холоде. Жестоко – это топить котят и щенков в ведре, выбрасывать на помойку. Это не лишает животное радости материнства. Для животных размножение – это исключительно естественная потребность, которая базируется на инстинкте. После стерилизации животное не грустит и не переживает по этому вопросу.



Коты из приютов / Фото: 5.ua