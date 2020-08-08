Как взять кота из приюта: что нужно знать
Животное в доме – это серьезный и очень важный шаг. Карантин и пандемия коронавируса – хорошее время для того, чтобы приручить кота, забрав его из приюта.
Каждый год по всему миру 8 августа отмечают День кота. Инициатором стал Международный фонд Animal Welfare. Поэтому этот день прекрасно подойдет, чтобы пополнить семью пушистым другом. О том, что нужно для того, чтобы взять животное из приюта – рассказали в издании "Рубрика".
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Что нужно для того, чтобы взять животное
Главное, чтобы решение взять животное было взвешенным. Потому что животное – это ответственность, за ним нужно ухаживать, лечить и любить. Карантин поможет проводить больше времени с питомцем и вы и он сможете быстрее адаптироваться к новой жизни.
Первые шаги перед появлением зверюшки дома
- Установить сетки "антикот". Москитные могут не выдержать вес кота.
- Купить корм супер премиум класса, горшок, наполнитель, переноску-контейнер, спальное место, игрушки и дряпку.
- Закрыть все труднодоступные места, прочно закрыть вентиляционные продухи.
Как улыбается котенок, которого забрали из приюта / Фото: zak.depo.ua
Что делать, когда животное уже в доме
- Сначала максимально дать коту покой, чтобы он смог освоиться. Не шуметь и не делать резких движений, которые бы могли напугать кота.
- Сразу же подготовить туалет, миску с водой и едой.
Добавим, что коты из приюта имеют прививки от основных вирусов, а также стерилизованы. Конечно, если это не котенок. Если же вы берете котенка, то обязательно животное надо стерилизовать.
Что нужно для того, чтобы взять кота из приюта / Инфографика 24 канала
Почему стерилизация необходима для животных?
- В UAnimals объясняют – жестоко позволять животным бесконтрольно размножаться и становиться заложниками уличного существования в голоде и холоде. Жестоко – это топить котят и щенков в ведре, выбрасывать на помойку.
- Это не лишает животное радости материнства. Для животных размножение – это исключительно естественная потребность, которая базируется на инстинкте. После стерилизации животное не грустит и не переживает по этому вопросу.
Коты из приютов / Фото: 5.ua
- Говорите, что после стерилизации животные страдают от ожирения. Даже не стерилизованные животные могут иметь лишний вес, все зависит от рациона, который и контролирует человек.
- Стерилизация – одна из самых простых операций. Разрез небольшой, вмешательство минимальное, а животное отходит от наркоза в течение 3 – 7 часов.
- Стерилизация укорачивает жизнь животному – это неправда. Вовремя стерилизованное животное живет на 3 – 5 лет дольше, ведь не изнашивается эндокринная система и организм стареет значительно медленнее.