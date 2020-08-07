В Бейруте потерянные при взрыве животные возвращаются к хозяевам: трогательное видео
В Бейруте 4 августа прогремел ужасный взрыв, который унес жизни около 150 человек и травмировал более чем 5 тысяч. Во время трагических событий потерялось много домашних любимцев, лишь теперь некоторые из них возвращаются к хозяевам.
За несколько дней хозяевам вернули около 20 животных
Около 40 волонтеров из организации Animals Lebanon занимаются пострадавшими во время взрыва животными, а также помогают им найти хозяев. Об этом информирует Metro.
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Добровольцы работают в командах по двое – трое с 8 утра до позднего вечера. Зоозащитники говорят: ситуация чрезвычайно сложна, ведь они даже не могут подсчитать, сколько любимцев пострадали и сколько потерялись.
Офис организации пострадал при взрыве
Однако, определенными успехами волонтеры все же могут похвастаться: за эти несколько дней они вернули владельцам около 20 четвероногих. Для того, чтобы дать надежду другим хозяевам, в соцсетях публикуют видео трогательных встреч с потерявшимися животными.
Мы знаем, что делаем доброе дело. Мы знаем, что делаем людей счастливыми. Хоть это и супертяжелое дело,
– говорят волонтеры организации.
Отметим, что офис организации тоже пострадал при взрыве. Животных травмировало обломками стекла.
Смотрите видео, которое предоставили зоозащитники:
Что известно о взрыве в Бейруте:
- 4 августа в Бейруте, столице Ливана, прогремели 2 мощных взрыва. Повреждения получили здания по всему городу.
- В результате взрывов официально погибли около 150 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения, многие числятся пропавшими без вести.
- Около 300 тысяч человек остались без домов.
- Общие убытки в результате инцидента могут достичь 15 миллиардов долларов.
- Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение огромного груза аммиачной селитры в порту.
- Администрацию порта, которая проявила халатность, арестовали.