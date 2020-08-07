В Бейруте 4 августа прогремел ужасный взрыв, который унес жизни около 150 человек и травмировал более чем 5 тысяч. Во время трагических событий потерялось много домашних любимцев, лишь теперь некоторые из них возвращаются к хозяевам.

За несколько дней хозяевам вернули около 20 животных

Около 40 волонтеров из организации Animals Lebanon занимаются пострадавшими во время взрыва животными, а также помогают им найти хозяев. Об этом информирует Metro.

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Добровольцы работают в командах по двое – трое с 8 утра до позднего вечера. Зоозащитники говорят: ситуация чрезвычайно сложна, ведь они даже не могут подсчитать, сколько любимцев пострадали и сколько потерялись.

Офис организации пострадал при взрыве

Однако, определенными успехами волонтеры все же могут похвастаться: за эти несколько дней они вернули владельцам около 20 четвероногих. Для того, чтобы дать надежду другим хозяевам, в соцсетях публикуют видео трогательных встреч с потерявшимися животными.

Мы знаем, что делаем доброе дело. Мы знаем, что делаем людей счастливыми. Хоть это и супертяжелое дело,

– говорят волонтеры организации.

Отметим, что офис организации тоже пострадал при взрыве. Животных травмировало обломками стекла.

Смотрите видео, которое предоставили зоозащитники:

Что известно о взрыве в Бейруте: