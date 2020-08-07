У Бейруті загублені під час вибуху тварини повертаються до господарів: зворушливе відео
У Бейруті 4 серпня прогримів жахливий вибух, який забрав життя близько 150 осіб та травмував більше ніж 5 тисяч. Під час трагічних подій загубились багато домашніх улюбленців, лише тепер деякі з них повертаються до господарів.
За кілька днів господарям повернули близько 20 тварин
Близько 40 волонтерів з організації Animals Lebanon опікуються постраждалими під час вибуху тваринами, а також допомагають їм знайти господарів. Про це інформує Metro.
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Добровольці працюють у командах по двоє – троє з 8 ранку до пізнього вечора. Зоозахисники кажуть: ситуація – надзвичайно складна, адже вони навіть не можуть підрахувати, скільки улюбленців постраждали і скільки загубились.
Офіс організації постраждав під час вибуху
Проте, певними успіхами волонтери все ж можуть похвалитись: за ці кілька днів вони повернули власникам близько 20 чотирилапих. Для того, аби дати надію інших господарям, у соцмережах публікують відео зворушливих зустрічей з загубленими тваринами.
Ми знаємо, що робимо добру справу. Ми знаємо, що робимо людей щасливими. Хоч це і надважка справа,
– кажуть волонтери організації.
Зазначимо, що офіс організації теж постраждав під час вибуху. Тварин травмувало уламками скла.
Дивіться відео, яке надали зоозахисники:
Що відомо про вибух у Бейруті:
- 4 серпня у Бейруті, столиці Лівану, пролунали 2 потужні вибухи. Пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту.
- Внаслідок вибухів офіційно загинули близько 150 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти.
- Близько 300 тисяч людей залишились без домівок.
- Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.
- Причиною трагедії стало неналежне зберігання велетенського вантажу аміачної селітри в порту.
- Адміністрацію порту, яка проявила халатність, заарештували.