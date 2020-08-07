У Бейруті 4 серпня прогримів жахливий вибух, який забрав життя близько 150 осіб та травмував більше ніж 5 тисяч. Під час трагічних подій загубились багато домашніх улюбленців, лише тепер деякі з них повертаються до господарів.

За кілька днів господарям повернули близько 20 тварин

Близько 40 волонтерів з організації Animals Lebanon опікуються постраждалими під час вибуху тваринами, а також допомагають їм знайти господарів. Про це інформує Metro.

До теми Вибух у Бейруті активно розслідують: вже затримали 16 людей, серед яких і директор порту

Добровольці працюють у командах по двоє – троє з 8 ранку до пізнього вечора. Зоозахисники кажуть: ситуація – надзвичайно складна, адже вони навіть не можуть підрахувати, скільки улюбленців постраждали і скільки загубились.

Офіс організації постраждав під час вибуху

Проте, певними успіхами волонтери все ж можуть похвалитись: за ці кілька днів вони повернули власникам близько 20 чотирилапих. Для того, аби дати надію інших господарям, у соцмережах публікують відео зворушливих зустрічей з загубленими тваринами.

Ми знаємо, що робимо добру справу. Ми знаємо, що робимо людей щасливими. Хоч це і надважка справа,

– кажуть волонтери організації.

Зазначимо, що офіс організації теж постраждав під час вибуху. Тварин травмувало уламками скла.

Дивіться відео, яке надали зоозахисники:

Що відомо про вибух у Бейруті: