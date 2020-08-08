Як взяти кота з притулку: що потрібно знати
Тварина в домі – це серйозний і дуже важливий крок. Карантин і пандемія коронавірусу – хороший час для того, аби приручити кота, забравши його з притулку.
Кожного року по всьому світу 8 серпня відзначають День кота. Ініціатором став Міжнародний фонд Animal Welfare. Тож цей день чудово підійде, щоб поповнити родину пухнастим другом. Про те, що потрібно для того, щоб взяти тварину з притулку – розповіли у виданні "Рубрика".
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Що потрібно для того, щоб взяти тварину
Головне, щоб рішення взяти тварину було зваженим. Бо тварина – це відповідальність, за нею потрібно доглядати, лікувати та любити. Карантин допоможе проводити більше часу з улюбленцем і ви та він зможете швидше адаптуватись до нового життя.
Перші кроки перед появою тваринки вдома
- Встановити сітки "антикіт". Москітні можуть не витримати вагу кота.
- Придбати корм супер преміум класу, горщик, наповнювач, переноску-контейне, спальне місце, іграшки та дряпку.
- Закрити всі важкодоступні місця, міцно закрити вентиляційні продухи.
Як посміхається кошеня, яке забрали з притулку / Фото: zak.depo.ua
Що робити, коли тварина вже в домі
- Спочатку максимально дати коту спокій, щоб він зміг освоїтися. Не гримати та не робити різких рухів, які б могли налякати кота.
- Одразу ж підготувати туалет, миску з водою та їжею.
Додамо, що коти з притулку мають щеплення від основних вірусів, а також стерилізовані. Звісно, якщо це не кошеня. Якщо ж ви берете кошенятко, то обов'язково тварину треба стерилізувати.
Що потрібно для того, аби взяти кота з притулку / Інфографіка 24 канал
Чому стерилізація необхідна для тварин?
- В UAnimals пояснюють – жорстоко дозволяти тваринам безконтрольно розмножуватись та ставати заручниками вуличного існування в голоді і холоді. Жорстоко – це топити котенят і цуценят у відрі, викидати на смітник.
- Це не позбавляє тваринку радості материнства. Для тварин розмноження – це виключно природня потреба, яка базується на інстинкті. Після стерилізації тварина не сумує та не переймається цим питанням.
Коти з притулків / Фото: 5.ua
- Кажіть, що після стерилізації тварини страждають від ожиріння. Навіть не стерилізовані тварини можуть мати зайву вагу, все залежить від раціону, який і контролює людина.
- Стерилізація – одна з найпростіших операцій. Розріз невеликий, втручання мінімальне, а тварина відходить від наркозу протягом 3 – 7 годин.
- Стерилізація вкорочує життя тварині – це неправда. Вчасно стерилізована тварина живе на 3 – 5 років довше, адже не зношується ендокринна система й організм старіє значно повільніше.