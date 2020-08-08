Тварина в домі – це серйозний і дуже важливий крок. Карантин і пандемія коронавірусу – хороший час для того, аби приручити кота, забравши його з притулку.

Кожного року по всьому світу 8 серпня відзначають День кота. Ініціатором став Міжнародний фонд Animal Welfare. Тож цей день чудово підійде, щоб поповнити родину пухнастим другом. Про те, що потрібно для того, щоб взяти тварину з притулку – розповіли у виданні "Рубрика".

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Що потрібно для того, щоб взяти тварину

Головне, щоб рішення взяти тварину було зваженим. Бо тварина – це відповідальність, за нею потрібно доглядати, лікувати та любити. Карантин допоможе проводити більше часу з улюбленцем і ви та він зможете швидше адаптуватись до нового життя.

Перші кроки перед появою тваринки вдома

Встановити сітки "антикіт". Москітні можуть не витримати вагу кота. Придбати корм супер преміум класу, горщик, наповнювач, переноску-контейне, спальне місце, іграшки та дряпку. Закрити всі важкодоступні місця, міцно закрити вентиляційні продухи.



Як посміхається кошеня, яке забрали з притулку / Фото: zak.depo.ua

Що робити, коли тварина вже в домі

Спочатку максимально дати коту спокій, щоб він зміг освоїтися. Не гримати та не робити різких рухів, які б могли налякати кота.

Одразу ж підготувати туалет, миску з водою та їжею.

Додамо, що коти з притулку мають щеплення від основних вірусів, а також стерилізовані. Звісно, якщо це не кошеня. Якщо ж ви берете кошенятко, то обов'язково тварину треба стерилізувати.



Що потрібно для того, аби взяти кота з притулку / Інфографіка 24 канал

Чому стерилізація необхідна для тварин?

В UAnimals пояснюють – жорстоко дозволяти тваринам безконтрольно розмножуватись та ставати заручниками вуличного існування в голоді і холоді. Жорстоко – це топити котенят і цуценят у відрі, викидати на смітник.

– жорстоко дозволяти тваринам безконтрольно розмножуватись та ставати заручниками вуличного існування в голоді і холоді. Жорстоко – це топити котенят і цуценят у відрі, викидати на смітник. Це не позбавляє тваринку радості материнства. Для тварин розмноження – це виключно природня потреба, яка базується на інстинкті. Після стерилізації тварина не сумує та не переймається цим питанням.



Коти з притулків / Фото: 5.ua