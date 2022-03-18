Множество домашних любимцев остались без дома. Однако есть те, кто не смог покинуть животных, и убегал вместе с ними.
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В Румынии помогают украинцам, которые бегут от войны с животными
Таким беженцам из Украины также рады в других странах, в частности в Румынии.
Там помогают украинцам, которые бегут от войны с домашними животными:
- на границе и на вокзалах установили пункты, где раздают еду и переноски;
- волонтеры готовы предоставить консультацию относительно правил "путешествий" с животными;
- также предоставляют ветеринарные услуги.
Подробнее смотрите в видео:
Отметим, с начала войны Украину покинуло уже более 3 миллионов человек.