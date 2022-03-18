Множество домашних любимцев остались без дома. Однако есть те, кто не смог покинуть животных, и убегал вместе с ними.

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В Румынии помогают украинцам, которые бегут от войны с животными

Таким беженцам из Украины также рады в других странах, в частности в Румынии.

Там помогают украинцам, которые бегут от войны с домашними животными:

на границе и на вокзалах установили пункты, где раздают еду и переноски;

волонтеры готовы предоставить консультацию относительно правил "путешествий" с животными;

также предоставляют ветеринарные услуги.

Подробнее смотрите в видео:

Отметим, с начала войны Украину покинуло уже более 3 миллионов человек.