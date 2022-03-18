Безліч домашніх улюбленців залишилися без домівки. Однак є ті, хто не зміг покинути тваринок, й втікав разом з ними.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
У Румунії допомагають українцям, які тікають від війни з тваринами
Таким біженцям з України також раді в інших країнах, зокрема в Румунії.
Там допомагають українцям, які тікають від війни з домашніми тваринами:
- на кордоні та на вокзалах встановили пункти, де роздають їжу та переноски;
- волонтери готові надати консультацію щодо правил "подорожей" з тваринами;
- також надають ветеринарні послуги.
Детальніше дивіться у відео:
Зауважимо, від початку війни Україну покинуло вже понад 3 мільйони осіб.