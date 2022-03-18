Безліч домашніх улюбленців залишилися без домівки. Однак є ті, хто не зміг покинути тваринок, й втікав разом з ними.

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У Румунії допомагають українцям, які тікають від війни з тваринами

Таким біженцям з України також раді в інших країнах, зокрема в Румунії.

Там допомагають українцям, які тікають від війни з домашніми тваринами:

на кордоні та на вокзалах встановили пункти, де роздають їжу та переноски;

волонтери готові надати консультацію щодо правил "подорожей" з тваринами;

також надають ветеринарні послуги.

Детальніше дивіться у відео:

Зауважимо, від початку війни Україну покинуло вже понад 3 мільйони осіб.