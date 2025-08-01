Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала отметил, что для российских военных захват населенного пункта приносит вполне конкретную "награду" – отпуск. Получить ее может тот, кто непосредственно участвует в штурме.

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Зачем россияне делают такие вбросы?

Он фиксирует факт захвата на фото или видео, устанавливает флаг и передает эти "доказательства" по назначению.

Поэтому и дают отпуск – как вознаграждение за эту историю. Они все это делают именно ради этого: фактически берут территорию в кредит. А потом, чтобы подстроить реальность под доклад, начинают создавать показательные штурмы, активизируются, чтобы выглядело, будто они действительно контролируют эти территории,

– рассказал Денис Попович.

Он добавил, что информационный вброс россияне осуществляют также с целью посеять панику среди населения – мол, враг захватил еще один населенный пункт.

Что происходит в Часовом Яру: смотрите по карте

Часов Яр для них действительно имеет стратегическое значение, поскольку это – высота. Весь город фактически расположен на возвышении. Если российские войска его займут и закрепятся, то, безусловно, получат тактическое преимущество для дальнейшего наступления на Константиновку, ее окрестности и другие направления.

Позиции все еще удерживают ВСУ

В Часовом Яру есть позиции, которые удерживают Вооруженные силы Украины. В то же время, есть и участки, находящиеся под контролем российской армии.

Но говорить о полном контроле Часового Яра со стороны России – неправильно. И я с этим полностью согласен. Еще раз подчеркиваю – это был очередной информационный вброс. Сейчас там продолжаются активные бои. И опять же – об их перспективах пока трудно что-то сказать, ведь эти бои идут еще с прошлого года. Так, с переменным успехом, скажем так,

– сказал Попович.

Он отметил, что ситуация остается нестабильной. На положение в Часовом Яру существенно влияет общая обстановка вокруг – в частности наступление российских войск на Константиновку, который продолжается со стороны Торецка.

Сейчас враг пытается обойти Клебан-Бицкое водохранилище. Если ситуация в этом районе сложится не в пользу Вооруженных сил Украины, угроза для Часового Яра существенно возрастет.