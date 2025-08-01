Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу зазначив, що для російських військових захоплення населеного пункту приносить цілком конкретну "нагороду" – відпустку. Отримати її може той, хто безпосередньо бере участь у штурмі.

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Навіщо росіяни роблять такі вкиди?

Він фіксує факт захоплення на фото чи відео, встановлює прапор і передає ці "докази" за призначенням.

Тому й дають відпустку – як винагороду за цю історію. Вони все це роблять саме заради цього: фактично беруть територію у кредит. А потім, щоб підлаштувати реальність під доповідь, починають створювати показові штурми, активізуються, щоб виглядало, ніби вони дійсно контролюють ці території,

– розповів Денис Попович.

Він додав, що інформаційний вкид росіяни здійснюють також із метою посіяти паніку серед населення – мовляв, ворог захопив ще один населений пункт.

Що відбувається в Часовому Ярі: дивіться по карті

Часів Яр для них дійсно має стратегічне значення, оскільки це – висота. Все місто фактично розташоване на підвищенні. Якщо російські війська його займуть і закріпляться, то, безумовно, отримають тактичну перевагу для подальшого наступу на Костянтинівку, її околиці та інші напрямки.

Позиції все ще утримують ЗСУ

У Часовому Ярі є позиції, які утримують Збройні сили України. Водночас, є й ділянки, що перебувають під контролем російської армії.

Але говорити про повний контроль Часового Яру з боку Росії – неправильно. І я з цим повністю погоджуюсь. Ще раз підкреслюю – це був черговий інформаційний вкид. Наразі там тривають активні бої. І знову ж таки – про їхні перспективи наразі важко щось сказати, адже ці бої точаться ще з минулого року. Так, з перемінним успіхом, скажімо так,

– сказав Попович.

Він зазначив, що ситуація залишається нестабільною. На становище в Часовому Ярі суттєво впливає загальна обстановка навколо – зокрема наступ російських військ на Костянтинівку, який триває з боку Торецька.

Наразі ворог намагається обійти Клебан-Бицьке водосховище. Якщо ситуація в цьому районі складеться не на користь Збройних сил України, загроза для Часового Яру суттєво зросте.