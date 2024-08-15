Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что спецназовцы ЦСО А СБУ взяли в плен 102 российских военных – это было самое массовое взятие врага в плен в Курской области. Среди пленных есть бойцы из подразделения "Ахмат" и 488-го гвардейского мотострелкового полка.

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Кадыровцы снова попали в плен

В проекте "Хочу жить" отметили, что по плану кадыровцы должны были бы прикрывать фланги. Однако они бросают на поле боя всех и все, лишь бы не попасть в плен.

Ведь для кадыровца уйти с поля боя и оставить своих – большая честь, чем стать пленным.

Так, недавно глава "Ахмата" заявил, что "попавший в плен, чеченец, уже не кадыровец" и "для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен".

Напомним, что незадолго до этого ВСУ взяли в плен 5 бойцов полка "Ахмат-Чечня". Это подтвердил и сам командир "Ахмат", рассказав, что среди них есть трое стрелков и двое связистов. Хотя сначала он активно отрицал эту информацию.

Апти Алаудинов открестился от них и заявил, что они уже не кадыровцы. При этом неоднократно подчеркивал, что в плен попали представители "Ахмат-Чечня", а не "Ахмат".