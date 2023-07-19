Так, во время заседания в Высшем антикоррупционном суде рассматривалось очередное ходатайство. В нем говорилось об отстранении Михаила Головко от должности главы Тернопольского облсовета.

Читайте также Задержание председателя Тернопольского облсовета: в его кабинете нашли вещи, похожие на взрывчатку

Суд в ходатайстве отказал

Адвокат Михаила Головко Александр Тананакин дал комментарий "Суспильном". Он отметил, что прокурор требовал отстранения от должности его подзащитного "с целью предотвратить риск".

Но для этого уже есть постановление об избрании меры пресечения, которое уже предотвращает все риски, о которых отмечал прокурор. Поэтому удваивать меру пресечения нет ни цели, ни смысла,

– отметил он.

Собственно, не удовлетворил ходатайство прокуроров судья ВАКС Ярослав Шкодин. Следовательно, Михаил Головко может возвратиться на свое рабочее место.

Михаил Головко и несколькомиллионная взятка: что известно