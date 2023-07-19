Так, під час засідання у Вищому антикорупційному суді розглядали чергове клопотання. У ньому йшлося про відсторонення Михайла Головка з посади глави Тернопільської облради.

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Суд у клопотанні відмовив

Адвокат Михайла Головка Олександро Тананакін дав коментар "Суспільному". Він зазначив, що прокурор вимагав відсторонення від посади його підзахисного "з метою запобігти ризику".

Але для цього вже є ухвала про обрання запобіжного заходу, яка вже запобігає всім тим ризикам, про які зазначав прокурор. Тому подвоювати запобіжний захід немає ні мети, ні сенсу,

– зазначив він.

Власне, не задовольнив клопотання прокурорів суддя ВАКС Ярослав Шкодін. Відтак, Михайло Головко може повернутися на своє робоче місце.

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