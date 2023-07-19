Так, під час засідання у Вищому антикорупційному суді розглядали чергове клопотання. У ньому йшлося про відсторонення Михайла Головка з посади глави Тернопільської облради.
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Суд у клопотанні відмовив
Адвокат Михайла Головка Олександро Тананакін дав коментар "Суспільному". Він зазначив, що прокурор вимагав відсторонення від посади його підзахисного "з метою запобігти ризику".
Але для цього вже є ухвала про обрання запобіжного заходу, яка вже запобігає всім тим ризикам, про які зазначав прокурор. Тому подвоювати запобіжний захід немає ні мети, ні сенсу,
– зазначив він.
Власне, не задовольнив клопотання прокурорів суддя ВАКС Ярослав Шкодін. Відтак, Михайло Головко може повернутися на своє робоче місце.
Михайло Головко і кількамільйонний хабар: що відомо
- Зауважимо, що про справу Михайла Головка повідомили у НАБУ та САП. Там зазначили, що його та двох заступників викрили на хабарі у розмірі 2,4 мільйона гривень.
- Якщо говорити детальніше, то 26 червня НАБУ затримало Головка, а також Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Власне, їх підозрюють у вимаганні хабаря на кілька мільйонів гривень.
- Головку та іншим підозрюваним загрожує ув'язнення на термін від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.
- Напередодні йому обрали запобіжний захід. Мовилося про арешт з заставою у 805 тисяч гривень. Цю суму за нього внесли, тож він спокійно вийшов із СІЗО.
- Зауважимо, що тоді прокурори прохали про заставу у розмірі 13 мільйонів гривень. Але його адвокат цю вимогу назвав "нонсенсом". Мовляв, його підзахисний має чотирьох дітей, а також дружину, котра не працює.
- До слова, тоді прийшла підтримати свого однопартійця членкиня ВО "Свобода". Мовиться про народну депутатку Верховної Ради Оксану Савчук. Вона заявляла, що може взяти Михайла Головка на поруки.