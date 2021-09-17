Взятка Лероса: нардеп соврал о погоде в день, когда записали скандальное видео

Нелепая попытка народного депутата Гео Лероса оправдаться доказывает реальность видео с его взяткой. Об этом пишет блогер и журналист Евгений Хурсин.

“Нардеп опубликовал срочное обращение относительно "попытки Зеленского кинуть его за решетку". Давайте разберем его объективно. Первое, что бросилось в глаза - это то, насколько Гео неуверенно оправдывается. Он путается в показаниях, его аргументы очень слабые. Например, Лерос говорит о том, что как он мог в июле месяце 2020 года сидеть в кабинете в теплой кофте и договариваться о чем-либо. Однако, в тот день, 24 июля, утром температура была около 15 градусов. Также Лерос в обращении говорит о том, что глупо бы было с его стороны брать деньги за нападение на самого же себя. Однако на самом деле здесь всё более, чем логично. Ведь деньги – это компенсация за сожженную машину нардепа”, – пишет журналист.



Также Евгений Хурсин напоминает, что согласно поданной Гео Леросом в 2020 году декларации, Мерседес 2011 года стоил 332 тыс. грн, а это чуть более 12 тыс. долларов.



“При этом в качестве возможной взятки он получил 60 тысяч долларов. Да и практически нет сомнений, что на видео, которое слили в сеть, - голос и интонации именно Лероса, а никакая не озвучка, как говорит он сам. Это подтверждают люди которые регулярно с ним общаются или общались ранее. Гео Лерос этим видеообращением показал, что он абсолютно неадекватен. Какой нормальный человек будет предлагать пари главе ОП Андрею Ермаку в случае, если правоохранители в течении месяца не предоставляют доказательств по его уголовному делу, поцеловаться в засос напротив Офиса с президентом Владимиром Зеленским? Видно, что он поплыл: не уверен в себе, нервничает. Таким образом неуверенные оправдания Лероса лишний раз доказывают реальность видео с возможной взяткой”, – резюмирует блогер.