Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепровский областной ТЦК и СП.

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Что известно о задержании военного ТЦК в Днепре

В Днепровском областном ТЦК и СП рассказали, что 28 мая 2025 года в городе Днепр сотрудники Службы безопасности Украины при содействии Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины задержали военнослужащего взвода охраны одного из РТЦК и СП.

Задержание произошло по подозрению в получении взятки от военнообязанного гражданина. Сейчас продолжаются следственные действия в отношении этого чиновника.