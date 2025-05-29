Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпровський обласний ТЦК та СП.
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Що відомо про затримання військового ТЦК у Дніпрі
У Дніпровському обласному ТЦК та СП розповіли, що 28 травня 2025 року у місті Дніпро співробітники Служби безпеки України за сприяння Командування Сухопутних військ Збройних Сил України затримали військовослужбовця взводу охорони одного з РТЦК та СП.
Затримання відбулось за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного громадянина. Наразі тривають слідчі дії щодо цього посадовця.
Командування та особовий склад обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають повне сприяння роботі правоохоронних органів. За результатами слідчих дій та відповідного судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні та організаційні заходи,
– наголосили в ОТЦК.
Зверніть увагу! Якщо ви є свідком можливих правопорушень, у тому числі корупційних, – негайно звертайтесь до правоохоронних органів або на гарячу лінію Командування Сухопутних військ ЗС України – 0 800 301 937 та на гарячу лінію Дніпропетровського ОТЦК та СП – 0 800 507 089.