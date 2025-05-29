Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпровський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про затримання військового ТЦК у Дніпрі

У Дніпровському обласному ТЦК та СП розповіли, що 28 травня 2025 року у місті Дніпро співробітники Служби безпеки України за сприяння Командування Сухопутних військ Збройних Сил України затримали військовослужбовця взводу охорони одного з РТЦК та СП.

Затримання відбулось за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного громадянина. Наразі тривають слідчі дії щодо цього посадовця.