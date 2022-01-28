На взятке задержали "слугу" Сергея Кузьминых

Правоохранители разоблачили действующего народного депутата при получении взятки. Речь идет о неправомерной выгоде в размере 558 тысяч гривен.

Следственные действия проводились детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области,

– отметили в НАБУ.

Журналист Сергей Лещенко в своем телеграм-канале проинформировал, что стражи порядка поймали на взятке действующего народного народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

Журналисты 24 канала пытаются выяснить больше деталей относительно этого инцидента в пресс-службе "Слуги народа".

Правоохранители разоблачили на взятке действующего народного депутата / Фото НАБУ

Текст публикации НАБУ:

НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на "горячем" при получении неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен.

По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Детали – позже.