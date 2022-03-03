Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Пограничники отказались от взятки и передали мужчин в правоохранительные органы.

Важно Пересечение границы украинцев: очереди существенно уменьшаются

Причем один из путешественников намеревался выехать по паспорту гражданина другой страны, еще один заявил, что у него есть справка на постоянное место жительства заграницей, что не освобождает украинцев от конституционного долга защищать Родину,

– отметили в ГПСУ.

Чтобы пересечь границу, мужчины предлагали разные суммы пограничникам: на пункте пропуска "Ягодин" давали 300 долларов, на "Порубном" – 500 евро, на "Могилеве-Подольском" – 1 тысячу долларов, на "Рене" – 2 тысячи долларов. Наибольшие предложения взяток за минувшие сутки – 3 и 3,6 тысяч долларов. Но пограничники отказались от неправомерной выгоды.

Напомним, с 24 февраля в Украине действует режим военного положения. В этот период украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать границу. Но есть некоторые исключения! Также известно, что очереди на западных границах существенно сократились. В первую очередь речь идет о пассажиропотоке на границе Украины с ЕС и Молдовой. За ситуацией на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией можно смотреть онлайн.

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