Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України. Прикордонники відмовилися від хабаря й передали чоловіків до правоохоронних органів.

Важливо Перетин кордону українців: черги суттєво зменшуються

Причому один із подорожувальників мав намір виїхати по паспорту громадянина іншої країни, ще один заявив, що має довідку на постійне місце проживання закордоном, що не звільняє українців від конституційного обов’язку боронити Батьківщину, – зазначили в ДПСУ.

Щоб перетнути кордон чоловіки пропонували різні суми прикордонника: на пункті пропуску "Ягодин" давали 300 доларів, на "Порубному" – 500 євро, на "Могилеві-Подільському" – 1 тисячу доларів, на "Рені" – 2 тисячі доларів. Найбільші пропозиції хабарів за минулу добу – 3 та 3,6 тисячі доларів. Але прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні діє режим воєнного стану. На цей період українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон. Але є певні винятки! Також відомо, що Черги на західних кордонах суттєво скоротилися. Насамперед йдеться про пасажиропотік на кордоні України з ЄС та Молдовою. За ситуацією на кордонах з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною можна стежити онлайн.

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