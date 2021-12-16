Однак людяність вітчизняних суддів, як відомо, не має меж. Завдяки їй брата судді Вовка випустили тепер під заставу вп'ятеро меншу, аніж та, яку вимагали прокурори.

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Що відомо про суддю Вовка та його брата

Почнімо з Павла Вовка. Він – очільник одіозного Окружного адмінсуду Києва, який ми вже давно мали ліквідувати, адже це реально прокляте місце. Такі висновки (про прокляття) роблю з відгуків про те, наскільки там безсоромні судові вироки ухвалювали.

Володимир Зеленський той ОАСК обіцяв негайно ліквідувати. Обіцяв, але, мабуть, щось пішло не так.



Павло Вовк – очільник одіозного Окружного адмінсуду Києва / Фото з фейсбуку Вовка

Тепер до брата цього судді – у квітні його прихопили на хабарі детективи НАБУ. При цьому гроші він брав як посередник, адже начебто вони були призначені для судді Вовка за "правильний" судовий вердикт.

Так от, цього посередника звати Юрій Зонтов. Він має адвокатське посвідчення, але на той момент був ще й співробітником Служби зовнішньої розвідки (підрозділ СБУ), яка опікується безпекою держави.

Коли працівники НАБУ у цього розвідника Зонтова влаштували обшук, то вилучили просто вагон готівки – майже 4 мільйони доларів, майже мільйон євро.

Про гривні, фунти й шекелі навіть згадувати не буду, бо там дрібні суми – якісь сотні тисяч. Однак загальна сума готівки, якщо все в гривні перевести, становить орієнтовано 125 мільйонів гривень.

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Ну й ви самі розумієте – якщо таке в одному місці готівкою тримали, то скільки ж на рахунках, банківських скриньках та у схованках на оперативних квартирах.

Цього розвідника випустили під заставу у 7 мільйонів гривень. Це, напевно, все, що ми маємо знати й розуміти про наші суди та розвідників.

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Втім, все ж таки маю я з цього приводу до Володимира Зеленського запитання – пане президенте, у квітні після цього "гучного арешту брата судді Вовка" ви з не менш гучною промовою та ініціативою виступити щодо негайної ліквідації "зашкварного" ОАСКу.

Так от, 9 місяців від того "негайно" вже минуло, а суд і досі не ліквідували. Ба більше, вже й фігуранти цієї справи на свободі.

Тому у більшості українців виникає запитання – якщо це якийсь ваш хитрий план з ліквідації ОАСКу й наведення ладу та верховенства права в державі, то ми його не розуміємо.

Складається враження, що цей двобій з судами якраз ви тепер й програли. Це не ви їх ліквідували, а вони вас.