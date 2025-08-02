Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Читайте также Россия ночью атаковала "Шахедами": где раздавались взрывы и какие последствия
Почему объявили воздушную тревогу?
Воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена около 18:19. Тогда же Воздушные силы ВСУ написали о ракетной опасности и взлете истребителя МиГ-31К.
Уже через несколько минут мониторинговые каналы сообщили, что российские войска, вероятно, совершили пуск ракеты "Кинжал".
Днепр – укрытие!
– написали в ПС.
Воздушные цели двигались также на Николаев – жителей призывали находиться в укрытиях.
В 18:32 мониторинговые каналы написали, что скоростные воздушные цели прекратили свое существование.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Напомним, ночью 2 августа российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате было зафиксировано попадание в 8 локациях.