Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Воздушные силы рассказали, что в ночь на 2 августа (с 18:00 1 августа) противник атаковал Украину 53 средствами воздушного нападения: 45 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Ударные дроны враг запускал с направлений:
- Миллерово,
- Курск,
- Брянск в России,
- Гвардейское из оккупированного Крыма.
Также враг запустил этой ночью 8 скоростных (реактивных) БПЛА с Брянской области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников и 37 вражеских БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны,
– отметили военные.
В общем зафиксировано попадание 8 БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 2 локациях.