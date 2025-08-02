Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росія зранку знову запустила "Шахеди": у яких областях України існує загроза

Як сили ППО відпрацювали по "Шахедах"?

Повітряні сили розповіли, що в ніч на 2 серпня (із 18:00 1 серпня) противник атакував Україну 53 засобами повітряного нападу: 45 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ударні дрони ворог запускав із напрямків:

Міллерово,

Курськ,

Брянськ у Росії,

Гвардійське з окупованого Криму.

Також ворог запустив цієї ночі 8 швидкісних (реактивних) БпЛА із Брянської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– зазначили військові.



Як відпрацювала ППО по ворожих цілях уночі 2 серпня / Інфографіка Повітряних сил

Загалом зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 2 локаціях.