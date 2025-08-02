Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Росія зранку знову запустила "Шахеди": у яких областях України існує загроза
Як сили ППО відпрацювали по "Шахедах"?
Повітряні сили розповіли, що в ніч на 2 серпня (із 18:00 1 серпня) противник атакував Україну 53 засобами повітряного нападу: 45 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Ударні дрони ворог запускав із напрямків:
- Міллерово,
- Курськ,
- Брянськ у Росії,
- Гвардійське з окупованого Криму.
Також ворог запустив цієї ночі 8 швидкісних (реактивних) БпЛА із Брянської області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,
– зазначили військові.
Як відпрацювала ППО по ворожих цілях уночі 2 серпня / Інфографіка Повітряних сил
Загалом зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 2 локаціях.