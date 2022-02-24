Взлетно-посадочная полоса аэропорта Одессы перекрыта во избежание высадки десанта

Терминал аэропорт "Одесса" эвакуирован, взлетно-посадочная полоса перекрыта во избежание высадки десанта.

Об этом сообщил директор аэропорта Владимир Семенченко агентству "Интерфакс-Украина".

"Полосу перекрыли тяжелой техникой, чтобы исключить десант", – рассказал Семенченко.

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Как сообщалось, ночью в четверг воздушное пространство над Украиной было закрыто для полетов гражданской авиации.

Перед тем в СМИ была информация о высадке российского десанта под Одессой, но эта информация не подтвердилась.