Взлетно-посадочная полоса аэропорта Одессы перекрыта во избежание высадки десанта
24 февраля 2022 , 08:18Читати новину українською
Терминал аэропорт "Одесса" эвакуирован, взлетно-посадочная полоса перекрыта во избежание высадки десанта.
Об этом сообщил директор аэропорта Владимир Семенченко агентству "Интерфакс-Украина".
"Полосу перекрыли тяжелой техникой, чтобы исключить десант", – рассказал Семенченко.
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Как сообщалось, ночью в четверг воздушное пространство над Украиной было закрыто для полетов гражданской авиации.
Перед тем в СМИ была информация о высадке российского десанта под Одессой, но эта информация не подтвердилась.