Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Представители Росреестра уже также официально прокомментировали ситуацию.

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Что известно о возможной утечке данных из Росреестра

Российские пропагандистские СМИ и паблики писали, что неизвестные киберпреступники смогли получить доступ к личным данным миллионов граждан России. В сети также опубликовали фрагмент украденной базы данных, содержащей почти 82 миллиона строк.



Из Росреестра произошла утечка данных / Фото российских СМИ

Среди информации, которую могли похитить хакеры, могли содержаться:

ФИО и даты рождения граждан России;

адреса их электронных ящиков;

номера телефонов;

адреса с местами регистрации и проживания;

данные паспортов.

Заявляется, что хакеры получили доступ к более чем 2 миллиардам строк, общим размером около 1 терабайта.

Уже успели прокомментировать информацию об утечке данных и в самом Росреестре. Там браво успели заметить, что "не подтверждают утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН)".

Представители Росреестра также написали, что сейчас проводят дополнительные проверки информации об утечке других данных, которую до этого писали в ряде СМИ.

Интересно, что вместе с информацией об утечке данных россиян из Росреестра, сообщалось и сбои в работе других госсайтов. В частности, как писали российские журналисты, реестр блогеров Роскомнадзора работает со сбоями. При переходе на сайт там разворачивается пустое окно.