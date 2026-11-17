На борту находились 17 российских военнослужащих. Об этом сообщают телеграм-каналы.

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Что известно об инциденте?

Днем 16 ноября рядом с селом Ягунова, близ Кемерово, разбился военно-транспортный самолет. Российские военкоры сообщают, что это был Ан-12.. Все 17 оккупантов, находившихся на борту, погибли.

Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Ан-12 направлялся из Новосибирска в Канск.

В 16:39 губернатор Кемеровской области подтвердил авиакатастрофу. Чиновник рассказал, что на месте работают полиция, нацгвардия и другие службы.

Крушение самолета в Кемеровской области: смотрите видео