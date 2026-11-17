В Кемерово разбился военный самолет / Скриншот из видео
Во вторник, 17 ноября, в стране-агрессоре произошла очередная авиакатастрофа. В Кемеровской области вместе с экипажем разбился военно-транспортный самолет Ан-12.
На борту находились 17 российских военнослужащих. Об этом сообщают телеграм-каналы.
популярные видео
Что известно об инциденте?
Днем 16 ноября рядом с селом Ягунова, близ Кемерово, разбился военно-транспортный самолет. Российские военкоры сообщают, что это был Ан-12.. Все 17 оккупантов, находившихся на борту, погибли.
Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Ан-12 направлялся из Новосибирска в Канск.
В 16:39 губернатор Кемеровской области подтвердил авиакатастрофу. Чиновник рассказал, что на месте работают полиция, нацгвардия и другие службы.
Крушение самолета в Кемеровской области: смотрите видео
Дополняем новость...
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии