О взрыве на мосту, который соединял два региона, сообщил 4 марта одесский новостной портал "Думская". У сети уже есть видео подрыва.

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Теперь самопровозглашенное пророссийское объединение, которое является частью Молдовы, будет жить как на острове, отмечают журналисты "Думская".

Кроме того, приднестровские военные не могут наступать на Одессу, чтобы оттянуть силы Вооруженных Сил Украины.

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Напомним, что еще 27 февраля государственная пограничная служба Украины сообщила о закрытии пунктов пропуска на границах с Россией, Беларусью и Приднестровьем.

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