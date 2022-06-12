Российские кафиры не могут похвастаться боевым настроением и готовностью умирать в бою с нашими отважными защитниками и защитницами. Даже до недалеких россиян после более чем 100 дней войны стало доходить, что в Украине их ждет только смерть. Это их очень пугает и заставляет искать способы уйти от такой участи.

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Взорвать гранату, получить ранения и поехать домой с деньгами

Нашим разведчикам удалось перехватить разговор двух российских кафиров. Русские обсуждали способы, позволяющие им уйти от войны и от преследования со стороны собственного руководства.

Согласно их умозаключениям, единственный "безопасный" способ убежать из войны и уехать домой – получить ранения, то есть стать "трехсотым". Впрочем, если самострел будет очевидным, то госпитали не примут таких солдат и не выдадут "больничных".

Но когда потребуется причинить себе боль и унижение – россияне всегда найдут способ и выход из любой ситуации. Старшие "товарищи" кафиров рассказали им о возможности имитировать боевое ранение с помощью гранаты.

Я вчера предлагал гранату взорвать. РГД. Чтобы сразу восемь человек "затрехсотились". Плитами обложиться, чтобы конечности торчали. Сдетонировать ее и все. Всем поехать домой с тремя "мультами" (миллионами, это деньги, которые оккупантам обещают за получение боевого ранения),

– сказал один из оккупантов.

Оккупанты согласились, что этот план – идеален, поэтому необходимо как можно быстрее претворять его в жизнь, пока ВСУ не отняли у них такую возможность.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Боевая медикиня показала содержание аптечек российских кафиров. Стало очевидно, что их ликвидацией занимаются не только украинские защитники и защитницы, но собственное военно-политическое руководство.

Россияне готовятся бросить в бой последнее "пушечное мясо", которое у них осталось - "резервные батальоны". С их помощью кафиры могут сформировать еще 30 – 40 батальонных тактических групп.

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