Російські окупанти не можуть похизуватися бойовим настроєм та готовністю помирати у бою з нашими відважними захисниками та захисницями. Навіть до недалеких росіян після більш як 100 днів війни почало доходити, що в Україні їх чекає лише смерть. Це їх дуже лякає та змушує шукати способи втекти від такої долі.

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Підірвати гранату, отримати поранення та поїхати додому з грошима

Нашим розвідникам вдалося перехопити розмову двох російських окупантів. Росіяни обговорювали способи, які дозволять їм втекти від війни та від переслідування з боку власного ж керівництва.

Згідно з їхніми умовиводами, єдиний "безпечний" спосіб втекти з війни та поїхати додому – отримати поранення, тобто стати "трьохсотим". Втім, якщо самостріл буде явним, то госпіталі не приймуть таких солдатів та не видадуть "лікарняних".

Але коли настає потреба завдати собі болю та приниження – росіяни завжди знайдуть спосіб та вихід з будь-якої ситуації. Старші "товариші" окупантів розповіли їм про можливість імітувати бойове поранення за допомогою гранати.

Я вчора пропонував гранату підірвати. РГД. Щоб одразу восьмеро людей "затрьохсотились". Плитами обкластись, щоб кінцівки стирчали. Здетонувати її та й все. Всім поїхати додому з трьома "мультами" (мільйонами, це гроші, які окупантам обіцяють за отримання бойового поранення),

– сказав один з окупантів.

Окупанти погодилися, що цей план – ідеальний, тому необхідно якомога швидше втілювати його у життя, поки ЗСУ не забрали у них таку можливість.

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Бойова медикиня показала вміст аптечок російських окупантів. Стало очевидно, що їх ліквідацією займаються не лише українські захисники та захисниці, а й власне військово-політичне керівництво.

Росіяни готуються кинути у бій останнє "гарматне м'ясо", яке у них залишилось – "резервні батальйони". З їх допомогою окупанти можуть сформувати ще 30 – 40 батальйонних тактичних груп.

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