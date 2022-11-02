Военный эксперт Олег Жданов в своем стриме обратил внимание на нынешние действия россиян в Херсоне, сообщает 24 канал. Пока они проводят депортацию украинцев из города.
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Взорвут ли россияне Каховскую ГЭС
В настоящее время россияне пытаются полностью выселить население с правого берега Днепра и отселить на глубину около 15 километров людей с левого берега.
Почему? Потому что они хотят создать там укрепрайон. Глубоко эшелонированный укрепрайон, обеспечивающий им устойчивость обороны, как на правом берегу, так и на левом в случае, если им придется с правого берега идти,
– рассказывает Олег Жданов.
Кроме того, во время контрнаступления гражданское население могло бы сдавать позиции россиян Вооруженным Силам Украины. Чтобы избежать этого и полностью развязать руки в построении обороны, россияне и прибегли к эвакуации.
"О ни одном подрыве дамбы сегодня не говорится. Почему? Потому что прежде всего они утопят свои войска, которые сегодня сидят на левом берегу", – объясняет военный эксперт.
В то же время он отмечает, что если бы россияне отводили свои войска подальше от левого берега Днепра, угроза подрыва Каховской ГЭС была бы более реальной.
Олег Жданов о вероятности подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео
Россия заменяла Каховскую ГЭС
- Президент Украины Владимир Зеленский еще раньше предупредил о минировании и угрозе подрыва Каховской ГЭС. В результате может быть затоплена часть Херсона, а Запорожская АЭС – останется без воды.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина готова к любому сценарию по гидроэлектростанции. Хотя последствия взрыва могут быть катастрофическими.
- Впоследствии в ГУР Минобороны рассказали, что россияне запланировали подрыв электростанции еще в апреле. Сейчас они пройдут шлюзы ГЭС.
- Хотя Россия заявляет, что сама Украина готовит подрыв ГЭС, в американском Институте изучения войны указали на то, что вероятный подрыв выгоден именно России. Ее аргументы назвали абсурдными.
- Немецкое издание Bild показало инфографику подтоплений в результате взрыва на Каховской ГЭС. Эта катастрофа коснется около 80 населенных пунктов.
- Но впоследствии, похоже, в Кремле осознали, что очередной их шантаж "не зашел", так что тема с Каховской ГЭС затихла. Россияне начали пугать мир "грязной" бомбой.