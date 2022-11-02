Военный эксперт Олег Жданов в своем стриме обратил внимание на нынешние действия россиян в Херсоне, сообщает 24 канал. Пока они проводят депортацию украинцев из города.

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Взорвут ли россияне Каховскую ГЭС

В настоящее время россияне пытаются полностью выселить население с правого берега Днепра и отселить на глубину около 15 километров людей с левого берега.

Почему? Потому что они хотят создать там укрепрайон. Глубоко эшелонированный укрепрайон, обеспечивающий им устойчивость обороны, как на правом берегу, так и на левом в случае, если им придется с правого берега идти,

– рассказывает Олег Жданов.

Кроме того, во время контрнаступления гражданское население могло бы сдавать позиции россиян Вооруженным Силам Украины. Чтобы избежать этого и полностью развязать руки в построении обороны, россияне и прибегли к эвакуации.

"О ни одном подрыве дамбы сегодня не говорится. Почему? Потому что прежде всего они утопят свои войска, которые сегодня сидят на левом берегу", – объясняет военный эксперт.

В то же время он отмечает, что если бы россияне отводили свои войска подальше от левого берега Днепра, угроза подрыва Каховской ГЭС была бы более реальной.

Олег Жданов о вероятности подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

Россия заменяла Каховскую ГЭС