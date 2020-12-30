В аэропорту Йемена 30 декабря в момент прибытия самолета с новым правительством прогремел взрыв. В результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 10 человек.

Количество пострадавших пока не называют. По предварительной информации, речь идет о десятках людей. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в медицинских кругах.

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Известно также о по меньшей мере 10 жертвах.

По информации Al Arabiya, члены правительства Йемена в результате взрыва не пострадали. Высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра и посла Саудовской Аравии успешно доставили в президентский дворец.

Премьер-министр Йемена Майн Абдул-Малик Саид назвал нападение "подлым терактом, направленным против йеменского государства и его великого народа".

Взрыв в аэропорту в Йемене: что известно

В международном аэропорту города Аден в Йемене 30 декабря прогремел взрыв. Произошло это сразу после приземления правительственного самолета.

Члены нового правительства прибыли из Эр-Рияда. Там они принесли присягу президенту Абду Рабби Мансуру Хади, который в 2015 году под угрозой смертной казни бежал в Саудовскую Аравию.

В аэропорту Адена прогремел взрыв: смотрите видео