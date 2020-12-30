В аеропорту Ємену 30 грудня у момент прибуття літака з новим урядом прогримів вибух. У результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 10 людей.

Кількість постраждалих наразі не називають. За попередньою інформацією, мова йде про десятки людей. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела в медичних колах.

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Відомо також про щонайменше 10 жертв.

За інформацією Al Arabiya, члени уряду Ємену в результаті вибуху не постраждали. Високопоставлених чиновників, зокрема прем'єр-міністра та посла Саудівської Аравії успішно доставили в президентський палац.

Прем'єр-міністр Ємену Майн Абдул-Малік Саїд назвав напад "підлим терактом, спрямованим проти єменської держави і її великого народу".

Вибух в аеропорту в Ємені: що відомо

У міжнародному аеропорту міста Аден в Ємені 30 грудня пролунав вибух. Сталося це одразу після приземлення урядового літака.

Члени нового уряду прибули з Ер-Ріяда. Там вони принесли присягу президенту Абду Раббі Мансуру Хаді, який у 2015 році під загрозою страти втік до Саудівської Аравії.

В аеропорту Адена прогримів вибух: дивіться відео