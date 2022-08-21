Божье провидение: в ОП отреагировали на подрыв авто с дочерью дугина

Вечером 20 августа под москвой взорвалось авто дочери александра дугина дарьи. Вскоре стало известно, что погибла как она, так и водитель транспортного средства. В Офисе Президента уже отреагировали на это.

Как отметил во время телемарафона Михаил Подоляк, Украина не имеет никакого отношения к взрыву автомобиля дочери александра дугина. Он подчеркнул, что наше государство ни уголовное, ни преступное. Поэтому следы стоит искать внутри самой россии.

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Взрыв авто – Божье провидение

Советник главы ОП подчеркнул, отреагировал на цитату александра дугина "То, что меня не убивает, убивает кого-то еще". Интересно, что ее "идеолог путина" опубликовал ровно год назад на одной из своих страниц в социальных сетях.

Это очень правильные истории. Это истории о Божьем провидении, кармическом возмездии за то, что ты хочешь, чтобы другие люди трагически погибли. Это о дугине и таких как он. И это будет постоянно,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что в россии подобное будет наблюдаться все чаще. Более того, масштабы соответствующих инцидентов также будут расти. А все потому, что сейчас внутри страны-агрессора запущен "механизм возмездия".

Виновных следует искать в россии

Вместе с дочерью в автомобиле должен был быть и сам александр дугин. Но в последний момент он передумал и сел в другую машину.

Подоляк в очередной раз подчеркнул, что это кармическая история. Он отметил, что криминальный анклав должен не только обещать своим сторонникам дивиденды, но и давать их. Как только что-то идет не так, как это в последнее время происходит в россии, группировки начинают внутреннюю борьбу.

Как отметил Подоляк, россия уже начала внутренне разваливаться. Поэтому постоянные конфликты между различными политическими группировками в этой стране начинаются и набирают обороты. И к этой грызне причастны, конечно же, ультрарадикалы, к которым принадлежал тот самый дугин. Все сейчас в россии пытаются получить хоть какие-то рычаги влияния, когда идет речь о приходе новой власти.

В россии нагнетают население

Во время телемарафона Подоляк также отметил, что в течение шести месяцев полномасштабного вторжения в кремле нагнетают свое население. Над этим активно работают пропагандисты. Они делают все для того, чтобы остаться на мягких креслах в студиях и наблюдать, как их же народ идет на войну и убивает невинных людей.

Механизм нагнетания работает для того, чтобы вместо скрытой ввести открытую мобилизацию. Чтобы убивать украинцев ушли миллионы представителей страны-агрессора. Но пропагандисты и тут промахнулись.

"Хлопок" в Крыму свидетельствует о том, что россияне страшные трусы. И они будут бежать, как только будут понимать, что им грозит опасность. Так что это очередной план кремля, который не удастся воплотить в жизнь.

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