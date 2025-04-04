В каком состоянии Юрий Федько, чью машину взорвали на Днепропетровщине

На Днепропетровщине сегодня, 4 апреля, взорвалось авто. В результате этого пострадал глава Левобережной администрации Юрий Федько.

В салоне автомобиля находилась и его жена, которая также получила ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".

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Что известно о состоянии Юрия Федько

По словам заместителя Юрия Федько Ольги Козловой, пострадавший сейчас находится в реанимации. Этот инцидент расследуют как теракт. На месте работают следователи, СБУ и прокуратура.

Напомним, что сегодня в полицию около 7:40 поступило сообщение о взрыве автомобиля чиновника в Днепропетровской области.

К слову, в феврале этого же года похожий случай произошел в Одессе. В городе прогремел взрыв, а впоследствии в сети сообщили, что, вероятно речь идет о подрыве автомобиля.

Стоит отметить, что инцидент произошел на стоянке прокуратуры. Впрочем, как отмечают свидетели происшествия, пожар после взрыва не наблюдался. Тогда в полиции Одесской области заявили, что три машины были повреждены в результате детонации неизвестного предмета.