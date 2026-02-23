Пострадали полицейские: Зеленский отреагировал на взрыв в Николаеве

В понедельник, 23 февраля, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. Пострадали семь работников Нацполиции, двое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил Владимир Зеленский. Смотрите также В Николаеве произошел взрыв возле неработающей АЗС, 2 из 7 пострадавших полицейских – в тяжелом состоянии Как прокомментировал взрыв в Николаеве Зеленский? По словам главы государства, в результате взрыва на автозаправочной станции в Николаеве были ранены семь сотрудников Нацполиции. Двое правоохранителей сейчас находятся в критическом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь. Национальная полиция и Служба безопасности Украины проводят необходимые действия для выяснения обстоятельств инцидента. Зеленский отметил, что представители правоохранительных органов проверяют версию о совершении очередного террористического акта. Какие детали инцидента известны? Взрыв на территории закрытой автозаправочной станции произошел в 18:10. Полицейские, которые прибыли туда на пересменку и оставили на площадке свои автомобили, пострадали. Двое в тяжелом состоянии.

Событие рассматривают как умышленную атаку на правоохранительную систему с целью расшатывания внутренней ситуации в государстве.