Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Как прокомментировал взрыв в Николаеве Зеленский?

По словам главы государства, в результате взрыва на автозаправочной станции в Николаеве были ранены семь сотрудников Нацполиции. Двое правоохранителей сейчас находятся в критическом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.

Национальная полиция и Служба безопасности Украины проводят необходимые действия для выяснения обстоятельств инцидента.

Зеленский отметил, что представители правоохранительных органов проверяют версию о совершении очередного террористического акта.

Какие детали инцидента известны?

  • Взрыв на территории закрытой автозаправочной станции произошел в 18:10. Полицейские, которые прибыли туда на пересменку и оставили на площадке свои автомобили, пострадали. Двое в тяжелом состоянии.

  • Событие рассматривают как умышленную атаку на правоохранительную систему с целью расшатывания внутренней ситуации в государстве.