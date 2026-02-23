Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Как прокомментировал взрыв в Николаеве Зеленский?
По словам главы государства, в результате взрыва на автозаправочной станции в Николаеве были ранены семь сотрудников Нацполиции. Двое правоохранителей сейчас находятся в критическом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.
Национальная полиция и Служба безопасности Украины проводят необходимые действия для выяснения обстоятельств инцидента.
Зеленский отметил, что представители правоохранительных органов проверяют версию о совершении очередного террористического акта.
Какие детали инцидента известны?
Взрыв на территории закрытой автозаправочной станции произошел в 18:10. Полицейские, которые прибыли туда на пересменку и оставили на площадке свои автомобили, пострадали. Двое в тяжелом состоянии.
Событие рассматривают как умышленную атаку на правоохранительную систему с целью расшатывания внутренней ситуации в государстве.