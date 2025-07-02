20:12, 2 июля

По информации патрульной полиции в Житомирской области, в связи со взрывом, произошедшим на 126 километре автодороги М-06 Киев – Чоп вблизи села Березина, движение в обоих направлениях перекрыто.

В направлении города Ровно осуществляется объезд на 109 километре – поворот на село Тесновка – через Головино в направлении поселка Черняхов,

– объяснили правоохранители.

Зато в направлении Киева объезд осуществляется через разворот на 128 километре (вблизи села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино, выезд через село Тесновка на 109 километре автодороги М-06 Киев – Чоп.

Другой вариант – на 140 километре (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино, выезд через село Тесновка на 109 километре автодороги М-06 Киев – Чоп.