Що відомо про вибух поблизу Житомира та наслідки – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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На трасі Житомир – Київ стався вибух
За інформацією Патрульної поліції у Житомирській області, у зв'язку з вибухом, що стався на 126 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп поблизу села Березина, рух в обох напрямках перекрито. В напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 кілометрі – поворот на село Теснівка – через Головине в напрямку селища Черняхів, Натомість у напрямку Києва об'їзд здійснюється через розворот на 128 кілометрі (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине, виїзд через село Теснівку на 109 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп. Інший варіант – на 140 кілометрі (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине, виїзд через село Теснівку на 109 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп. У Житомирській ОВА повідомили, що до з'ясування всіх обставин жителям рекомендовано: У Нацполіції заявили, що точне місце вибуху ще встановлюють, а АЗС зазнала пошкоджень. Водночас голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі Суспільному сказав, що вибух міг статись на складі промислового підприємства у селі Березина. У поліції повідомили, що вибух стався 2 липня близько 18:00 поблизу села Березина Глибочицької громади на Житомирщині. На місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики. З'ясування обставин вибуху триває. О 18:58 в Житомирській міській раді заявили, що на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Там зазначили, що причини інциденту наразі встановлюються. На місце також оперативно виїхали всі екстрені служби.
У Патрульній поліції прокоментували ситуацію
– пояснили правоохоронці.
Мешканцям Житомирщини рекомендують зачинити вікна
Де саме стався вибух
Що кажуть у поліції
Вибух прокоментували в Житомирській міськраді
За інформацією Патрульної поліції у Житомирській області, у зв'язку з вибухом, що стався на 126 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп поблизу села Березина, рух в обох напрямках перекрито.
В напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 кілометрі – поворот на село Теснівка – через Головине в напрямку селища Черняхів,
Натомість у напрямку Києва об'їзд здійснюється через розворот на 128 кілометрі (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине, виїзд через село Теснівку на 109 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп.
Інший варіант – на 140 кілометрі (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине, виїзд через село Теснівку на 109 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп.
У Житомирській ОВА повідомили, що до з'ясування всіх обставин жителям рекомендовано:
У Нацполіції заявили, що точне місце вибуху ще встановлюють, а АЗС зазнала пошкоджень.
Водночас голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі Суспільному сказав, що вибух міг статись на складі промислового підприємства у селі Березина.
У поліції повідомили, що вибух стався 2 липня близько 18:00 поблизу села Березина Глибочицької громади на Житомирщині.
На місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики.
З'ясування обставин вибуху триває.
О 18:58 в Житомирській міській раді заявили, що на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці.
Там зазначили, що причини інциденту наразі встановлюються. На місце також оперативно виїхали всі екстрені служби.