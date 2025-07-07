Предположительно, парень взорвал гранату в помещении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Взрыв в Рязани

Сначала сообщили, что взрыв произошел в ТЦ "Малина" в Рязани, но выяснилось, что инцидент произошел в лаунж-баре неподалеку. В то же время торговый центр эвакуировали.

В результате взрыва в заведении из лаунж-бара Game Loft выносили на носилках людей. Сейчас известно о одном погибшем и пяти пострадавших. Российские журналисты рассказали детали инцидента.

Гранату в бар в Рязани принес 18-летний парень. Он был уверен, что это муляж и хотел показать друзьям. Граната взорвалась в его руке, конечность оторвало,

– рассказали СМИ.

В телеграм-канале опергруппы Рязанской области подтвердили, что взрыв произошел вследствие неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.

На месте работали соответствующие службы: смотрите видео свидетелей

Пострадавших доставили в больницу: смотрите видео очевидцев

Известно, что сейчас пострадавший в реанимации, за его жизнь борются врачи. Один из друзей парня погиб на месте. Еще двое молодых людей получили осколочные ранения, они госпитализированы.

В общем госпитализированы четыре человека в состоянии средней тяжести.

В одном из местных телеграмм-каналов заявили, что гранату взорвал мастер кальяна, который принес ее с собой на рабочую смену.