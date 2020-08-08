Среди ливанских спасателей, которые вытаскивали людей из-под завалов после взрыва в Бейруте, был Рани Халяби. Он является сыном украинки Лидии Халяби.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ. Он выразил благодарность женщине за сына.

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"Он (Рани Халяби – 24 канал) – наша гордость, сын украинки Лидии Халяби, медика, которая постоянно поддерживает наших военных на передовой. Благодаря ее усилиям мы передали медицинское оборудование нашим военным медикам. Госпожа Лидия, благодарим Вас за сына!", – написал Игорь Осташ.

Он также написал, что пообщался с заместителем Председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Русланом Белошицким. Они обсудили гуманитарный груз, который уже готовят отправить в Бейрут.

Взрыв в Бейруте: коротко