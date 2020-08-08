Взрыв в Бейруте: стало известно, что сын украинки – один из ливанских спасателей
Среди ливанских спасателей, которые вытаскивали людей из-под завалов после взрыва в Бейруте, был Рани Халяби. Он является сыном украинки Лидии Халяби.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ. Он выразил благодарность женщине за сына.
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"Он (Рани Халяби – 24 канал) – наша гордость, сын украинки Лидии Халяби, медика, которая постоянно поддерживает наших военных на передовой. Благодаря ее усилиям мы передали медицинское оборудование нашим военным медикам. Госпожа Лидия, благодарим Вас за сына!", – написал Игорь Осташ.
Он также написал, что пообщался с заместителем Председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Русланом Белошицким. Они обсудили гуманитарный груз, который уже готовят отправить в Бейрут.
Взрыв в Бейруте: коротко
- 2 мощных взрыва прогремели в Бейруте 4 августа 2020 года. Это привело к разрушению значительной части города.
- Погибло около 160 человек, а травмированы – более 5 тысяч. Также сотни людей пропали без вести.
- Общие убытки трагедии оценивается в 15 млрд долларов.
- Власть Ливана назвала чрезвычайную ситуацию катастрофой национального масштаба. Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала подозревали, что случилось возгорание пиротехники на складе в порту. Впоследствии власти и СМИ заявили, что взрыв вызвали более 2700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад.