Серед ліванських рятувальників, які витягали людей з-під завалів після вибуху у Бейруті, був Рані Халябі. Він є сином українки Лідії Халябі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ. Він висловив подяку жінці за сина.

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"Він (Рані Халябі – 24 канал) – наша гордість, син українки Лідії Халябі, медика, яка постійно підтримує наших військових на передовій. Завдяки її зусиллям ми передали медичне обладнання нашим військовим медикам. Пані Лідо, дякуємо Вам за сина!", – написав Ігор Осташ.

Він також написав, що поспілкувався з заступником Голови державної служби з надзвичайних ситуацій Русланом Білошицьким. Вони обговорили гуманітарний вантаж, який вже готують відправити у Бейрут.

Вибух у Бейруті: коротко