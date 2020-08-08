Вибух у Бейруті: стало відомо, що син українки – один з ліванських рятувальників
Серед ліванських рятувальників, які витягали людей з-під завалів після вибуху у Бейруті, був Рані Халябі. Він є сином українки Лідії Халябі.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ. Він висловив подяку жінці за сина.
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"Він (Рані Халябі – 24 канал) – наша гордість, син українки Лідії Халябі, медика, яка постійно підтримує наших військових на передовій. Завдяки її зусиллям ми передали медичне обладнання нашим військовим медикам. Пані Лідо, дякуємо Вам за сина!", – написав Ігор Осташ.
Він також написав, що поспілкувався з заступником Голови державної служби з надзвичайних ситуацій Русланом Білошицьким. Вони обговорили гуманітарний вантаж, який вже готують відправити у Бейрут.
Вибух у Бейруті: коротко
- 2 потужних вибухи пролунали у Бейруті 4 серпня 2020 року. Це призвело до зруйнування значної частини міста.
- Загинуло приблизно 160 осіб, а травмовані – понад 5 тисяч. Також сотні людей пропали безвісти.
- Загальні збитки трагедії оцінюють у 15 мільярдів доларів.
- Влада Лівану назвала надзвичайну ситуацію катастрофою національного масштабу. Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спочатку підозрювали, що трапилось займання піротехніки на складі в порту. Згодом влада і ЗМІ заявили, що вибух спричинили понад 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому.