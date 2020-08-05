Работников администрации порта Бейрута, в котором и произошел 4 августа мощный взрыв, отправят под домашний арест. По результатам предварительного расследования, именно их халатность привела к катастрофе.

Следственный комитет обнародует выводы в течение 5 дней

Охранять арестованных будет армия. Об этом информирует Al Jazeera.

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Министр информации страны Манал Абдель Самад сообщил, что в настоящее время следствие устанавливает лиц, которые ответственны за хранение взрывоопасных веществ в ненадлежащих условиях.

Работникам порта вменяют халатность, которая привела к трагедии

Следственный комитет, в состав которого, в частности, вошли глава правительства, глава спецслужб и министр юстиции, должен предоставить свои выводы относительно трагедии в течение 5 дней. Далее дело за судом.

Обратите внимание! По предварительной версии следствия, к трагедии привел пожар в порту. Сначала пламя вспыхнуло в одном из ангаров, а впоследствии перекинулось на склад с аммиачной селитрой. 2 750 тонн аммиачной селитры хранились здесь в течение 6 лет. Администрация порта об этом знала.

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