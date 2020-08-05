Масштабный взрыв в Бейруте: администрацию порта отправят под домашний арест
Работников администрации порта Бейрута, в котором и произошел 4 августа мощный взрыв, отправят под домашний арест. По результатам предварительного расследования, именно их халатность привела к катастрофе.
Следственный комитет обнародует выводы в течение 5 дней
Охранять арестованных будет армия. Об этом информирует Al Jazeera.
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Министр информации страны Манал Абдель Самад сообщил, что в настоящее время следствие устанавливает лиц, которые ответственны за хранение взрывоопасных веществ в ненадлежащих условиях.
Работникам порта вменяют халатность, которая привела к трагедии
Следственный комитет, в состав которого, в частности, вошли глава правительства, глава спецслужб и министр юстиции, должен предоставить свои выводы относительно трагедии в течение 5 дней. Далее дело за судом.
Кратко о взрыве в Бейруте
- В столице Ливана вечером 4 августа прогремели два мощных взрыва.
- Известно о по меньшей мере 113 погибших, тысячи людей получили ранения.
- На месте взрыва работают экстренные службы, спасательные работы продолжаются.
- Убытки от взрывов оценивают в 3-5 миллиардов долларов.
- В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения.