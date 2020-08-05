Працівників адміністрації порту Бейруту, в якому й стався 4 серпня потужний вибух, відправлять під домашній арешт. За результатами попереднього розслідування, саме їхня халатність призвела до катастрофи.

Слідчий комітет оприлюднить висновки протягом 5 днів

Охоронятиме заарештованих армія. Про це інформує Al Jazeera.

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Міністр інформації країни Манал Абдель Самад повідомив, що наразі слідство встановлює тих осіб, які відповідальні за зберігання вибухонебезпечних речовин у неналежних умовах.

Працівникам порту закидають халатність, яка призвела до трагедії

Слідчий комітет, до складу якого, зокрема, увійшли глава уряду, очільник спецслужб та міністр юстиції, має надати свої висновки щодо трагедії протягом 5 днів. Далі справа – за судом.

Зверніть увагу! За попередньою версією слідства, до трагедії призвела пожежа у порту. Спочатку полум'я спалахнуло в одному з ангарів, а згодом перекинулось на склад з аміачною селітрою. 2 750 тонн аміачної селітри зберігались тут протягом 6 років. Адміністрація порту про це знала.

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