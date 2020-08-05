Масштабний вибух у Бейруті: адміністрацію порту відправлять під домашній арешт
Працівників адміністрації порту Бейруту, в якому й стався 4 серпня потужний вибух, відправлять під домашній арешт. За результатами попереднього розслідування, саме їхня халатність призвела до катастрофи.
Слідчий комітет оприлюднить висновки протягом 5 днів
Охоронятиме заарештованих армія. Про це інформує Al Jazeera.
Важливо Нищівний вибух у Бейруті: фото і відео катастрофи
Міністр інформації країни Манал Абдель Самад повідомив, що наразі слідство встановлює тих осіб, які відповідальні за зберігання вибухонебезпечних речовин у неналежних умовах.
Працівникам порту закидають халатність, яка призвела до трагедії
Слідчий комітет, до складу якого, зокрема, увійшли глава уряду, очільник спецслужб та міністр юстиції, має надати свої висновки щодо трагедії протягом 5 днів. Далі справа – за судом.
Коротко про вибух у Бейруті
- У столиці Лівану ввечері 4 серпня прогриміли два потужних вибухи.
- Відомо про щонайменше 113 загиблих, тисячі людей отримали поранення.
- На місці вибуху працюють екстрені служби, рятувальні роботи тривають.
- Збитки від вибухів оцінюють у 3 – 5 мільярдів доларів.
- У місті на два тижні ввели режим надзвичайного стану.