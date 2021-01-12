Интерпол объявил в международный розыск 2 граждан России и 1 жителя Португалии по делу о взрыве в Бейруте, который произошел в августе 2020 года. Запрос в международную организацию подала прокуратура Ливана.

Что известно о розыске

Интерпол выдал "красное уведомление" на владельца и капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году в порт Бейрута привезли 2275 тонн селитры. Об этом пишет Associated Press.

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Международная организация по розыску не раскрывает их имена, однако, ливанские СМИ сообщают, что разыскивают бывшего капитана судна Бориса Прокошева и владельца корабля – бизнесмена Игоря Гречушкина, который живет на Кипре.

"Красное уведомление" также действует на португальца Жоржи Мануэла Нету Морейру, который в 2014 году осматривал груз нитрата аммония.

Взрыв в Бейруте: коротко