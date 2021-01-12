Дело о взрыве в Бейруте: Интерпол объявил в розыск 2 россиян и португальца
Интерпол объявил в международный розыск 2 граждан России и 1 жителя Португалии по делу о взрыве в Бейруте, который произошел в августе 2020 года. Запрос в международную организацию подала прокуратура Ливана.
Что известно о розыске
Интерпол выдал "красное уведомление" на владельца и капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году в порт Бейрута привезли 2275 тонн селитры. Об этом пишет Associated Press.
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Международная организация по розыску не раскрывает их имена, однако, ливанские СМИ сообщают, что разыскивают бывшего капитана судна Бориса Прокошева и владельца корабля – бизнесмена Игоря Гречушкина, который живет на Кипре.
"Красное уведомление" также действует на португальца Жоржи Мануэла Нету Морейру, который в 2014 году осматривал груз нитрата аммония.
Взрыв в Бейруте: коротко
- В августе 2020 года из-за пожара в порту Бейрута сдетонировали склады с аммиачной селитрой, которую конфисковали таможенники в 2014 году и "забыли" на складах.
- В результате мощного взрыва погибли около 200 человек, еще больше 6 тысяч получили ранения.
- Взрыв полностью уничтожил порт, сотни домов и автомобилей.
- Его признали одним из крупнейших неядерных в истории.
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