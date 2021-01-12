Справа про вибух у Бейруті: Інтерпол оголосив у розшук 2 росіян та португальця
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 2 громадян Росії та 1 мешканця Португалії у справі про вибух у Бейруті, який стався у серпні 2020 року. Запит до міжнародної організації подала прокуратура Лівану.
Що відомо про розшук
Інтерпол видав "червоне повідомлення" на власника і капітана судна Rhosus, на якому в 2013 році до порту Бейрута привезли 2 275 тонн селітри. Про це пише Associated Press.
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Міжнародна організація з розшуку не розкриває їхні імена, однак, ліванські ЗМІ повідомляють, що розшукують колишнього капітана судна Бориса Прокошева та власника корабля – бізнесмена Ігоря Гречушкіна, який живе на Кіпрі.
"Червоне повідомлення" також діє на португальця Жоржі Мануела Нету Морейру, який у 2014 році оглядав вантаж нітрату амонію.
Вибух у Бейруті: коротко
- У серпні 2020 року через пожежу в порту Бейрута здетонували склади з аміачною селітрою, яку конфіскували митники у 2014 році й "забули" на складах.
- У результаті потужного вибуху загинули близько 200 осіб, ще понад 6 000 отримали поранення.
- Вибух повністю знищив порт, сотні будинків та автомобілів.
- Його визнали одним з найбільших неядерних в історії.
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