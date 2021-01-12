Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 2 громадян Росії та 1 мешканця Португалії у справі про вибух у Бейруті, який стався у серпні 2020 року. Запит до міжнародної організації подала прокуратура Лівану.

Що відомо про розшук

Інтерпол видав "червоне повідомлення" на власника і капітана судна Rhosus, на якому в 2013 році до порту Бейрута привезли 2 275 тонн селітри. Про це пише Associated Press.

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Міжнародна організація з розшуку не розкриває їхні імена, однак, ліванські ЗМІ повідомляють, що розшукують колишнього капітана судна Бориса Прокошева та власника корабля – бізнесмена Ігоря Гречушкіна, який живе на Кіпрі.

"Червоне повідомлення" також діє на португальця Жоржі Мануела Нету Морейру, який у 2014 році оглядав вантаж нітрату амонію.

Вибух у Бейруті: коротко