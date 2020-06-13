Стена огня и разбросанные машины: бензовоз в Китае взорвался на трассе, есть погибшие – видео
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян 13 июня взорвался бензовоз. Взрывной волной задело множество машин, а также соседние дома.
По предварительным данным, погибли девять человек, более 100 человек пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Смотрите также Взрыв на химзаводе в Венеции: есть раненые, жителей призывают оставаться дома – фото и видео
Что известно о пострадавших и причинах взрыва бензовоза
- Взрыв произошел на востоке страны. Ударной силой задело несколько домов и местную фабрику.
- Под завалами до сих пор находятся люди. Спасатели работают на месте взрыва. Врачи спасают раненых.
- Что стало причиной взрыва и что именно перевозили в цистерне, пока неизвестно.
Смотрите видео с места взрыва бензовоза в Китае:
Ударная волна от взрыва разбросала части машин: смотрите видео