Стіна вогню і розкидані машини: бензовоз у Китаї вибухнув посеред траси, є загиблі – відео
На швидкісному шосе в китайській провінції Чжецзян 13 червня вибухнув бензовоз. Вибуховою хвилею зачепило безліч машин, а також сусідні будинки.
За попередніми даними, загинули дев'ять людей, понад 100 осіб постраждали. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.
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Що відомо про постраждалих та причини вибуху бензовоза
- Вибух стався на сході країни. Ударною силою зачепило декілька будинків та місцеву фабрику.
- Під завалами досі перебувають люди. Рятувальники працюють на місці вибуху. Лікарі рятують поранених.
- За попередніми даними, бензовоз вибухнув після зіткнення автомобілем, який стояв попереду. В результаті вибуху деякі автомобілі відлетіли в сторону на десятки метрів.
Дивіться відео з місця вибуху бензовоза в Китаї:
Ударна хвиля від вибуху порозкидала частини машин: дивіться відео