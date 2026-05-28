Во время боевого задания: в Хмельницкой области взорвался боеприпас дрона-перехватчика, есть погибшие

В Хмельницкой области 27 мая во время выполнения боевого задания произошел взрыв боеприпаса дрона-перехватчика. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

Что сейчас известно об инциденте?

В ГБР сообщили, что трагический инцидент произошел 27 мая около 11:15 в Дунаевецкой территориальной общине Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Боеприпас дрона-перехватчика взорвался непосредственно на месте выполнения боевого задания.

В результате инцидента двое военнослужащих погибли на месте, а еще один пострадавший был госпитализирован в больницу. Сейчас его состояние стабильное, а угрозы жизни нет.

Работники Теруправления ГБР Хмельницкого начали досудебное расследование по факту гибели военных во время отражения российской атаки.

По словам Герасимук, следователи забрали пульты управления и оборудование связи для проведения экспертиз и выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас специалисты устанавливают, что именно вызвало внезапный взрыв взрывоопасного предмета.

Предварительная квалификация правонарушения: ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющих повышенную опасность для окружающих, повлекшее гибель нескольких лиц или иные тяжкие последствия),

– добавила пресс-секретарь.

Напомним, недавно во время выполнения боевых задач в Харьковской области вблизи населенного пункта Нестерно погиб защитник Сергей Шулепов. Долгое время военный имел статус пропавшего без вести.

9 мая в Донецкой области, защищая Украину в рядах Вооруженных сил, погиб 23-летний Эйртон Редферн из южного Девона, что в Англии. Он в 2025 году присоединился к специализированному подразделению, который поддерживает украинские силы.